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Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan inen 3 sağlık personeline, otomobil çarptı. Kazada sağlık çalışanı Hasan Kaymaz (26) hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rus turist Anna Tinkina, yönetimindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı'ya çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sürücü Özyıldız gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2023-03-06 16:18:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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