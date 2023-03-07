Aydın BŞB kupada Sarıyer'i ağırlıyor

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AYDIN, (DHA) Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakaları sonunda galip gelen 4 takım dörtlü finale yükselecek. Aydın temsilcisi turu geçmesi halinde VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde rakip olacak. Mavi-beyazlı kulüpten seyircilere yapılan çağrıda, "En büyük gücümüz siz taraftarlarımızı salonda bize destek olmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bilet satışının salon gişesinden yapılacağı duyuruldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-07 10:55:19



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