Efeler 09'dan son gün hamlesi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışındaki ekiplerden Efeler 09 SFK, ara transfer döneminin son gününde deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Kahramanmaraşspor'dan kaleci Kemal Mert Özyiğit'i renklerine bağladı. Futbola Aydınspor 1923'te başlayan 28 yaşındaki Mert Özyiğit, daha sonra Bucaspor, Ankaraspor, Fethiyespor, Çorum FK, Erbaaspor, Üsküdar FK, Sivas Belediyespor, Karaman FK, Bayburt Özel İdarespor'da kaleyi korudu. Tecrübeli file bekçisi Efeler 09'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 9'uncu isim oldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-03-07 11:13:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.