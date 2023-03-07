Bahçede gömülü 15 kilo esrara 1 tutuklama

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN´da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, evin bahçesinde toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.G.´nin Buharkent ilçesi Gündoğan Mahallesi´ndeki evinde, yüklü miktarda kubar esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde 2 noktada toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan L.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-03-07 12:25:28
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