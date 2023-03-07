Bahçede gömülü 15 kilo esrara 1 tutuklama

Bu iller için yağmur uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN´da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, evin bahçesinde toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.G.´nin Buharkent ilçesi Gündoğan Mahallesi´ndeki evinde, yüklü miktarda kubar esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde 2 noktada toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan L.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-07 12:25:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.