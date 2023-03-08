Nazilli Belediyespor'da Furkan uzattı

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NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, altyapısından geçen sezon çıkıp bu sezon performansıyla parlayan 20 yaşındaki Furkan Apaydın'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Kulüple 3 yıllık daha sözleşme yenileyen sol stoperin Süper Lig temsilcilerinden Alanyaspor'un radarında olduğu öğrenildi. Nazilli Belediyespor, Furkan gibi altyapısında yetişen Berkay Aydoğmuş'u geçen hafta Süper Lig temsilcisi Başakşehir'e 4 milyon TL bonservis bedeliyle satmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-08 13:16:28



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