Aydın BŞB kupada VakıfBank'la eşleşti

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AYDIN, (DHA)KADINLAR Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde VakıfBank'la eşleşti. Çeyrek finalde Galatasaray'ı 3-0 deviren Vakıfbank, Aydın temsilcisinin rakibi oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de Dörtlü Final müsabakaları, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun belirleyeceği bir ilde oynanacak. Kupayı kazanan takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-09 12:01:31



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