ADÜ'nün Tuğba Danışmaz gururu



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ, (DHA)TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde düzenlenen 37'nci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ülkemize tek madalyayı kazandıran milli atlet Tuğba Danışmaz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) de gururu oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Tuğba Danışmaz, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olurken, ülkemize bu branştaki ilk madalyayı da getirdi.

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Avrupa şampiyonu olan öğrencileri Tuğba Danışmaz'ı kutlayarak tebrik etti. Rektörü Aldemir, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız ve milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde gelen güzel haberler moralimizi düzeltiyor. Evlatlarımız üstün başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemiz Öğrencisi Tuğba Danışmaz, 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak hem üniversitemize hem de Aydın'a büyük bir gurur yaşatmıştır" dedi.

Aldemir, "Başta kıymetli evladımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza ve başarıda emeği olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Şampiyonlar okulu olarak bilinen spor bilimleri fakültemiz gururumuz olmaya devam ediyor. Milli sporcuları yetiştiren ve yurt içiyurt dışında elde ettikleri başarılı sonuçlarla gurur kaynağı olan üniversitemiz spor bilimleri fakültesinin öğrencisi olan Tuğba Danışmaz'ı bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-09 12:51:46



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