Aydın´da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik dün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 912,95 gram metamfetamin, 5,67 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL nakit para ve 200 bin TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1´i adli kontrolle olmak üzere 5 şüpheli ise serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-09 15:39:43



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