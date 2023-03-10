Aydın BŞB filede İlbank deplasmanında

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde 8'inci sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 19'uncu hafta mücadelesinde galibiyeti bulunmayan son sıradaki İlbank'ın konuğu olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Geçen hafta ligde evinde Sigorta Shop'a 3-2 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren, hafta içinde Kupa Voley'de Sarıyer Belediyespor'u eleyerek yarı finalde VakıfBank'la eşleşen mavi-beyazıllar, ligde yeni bir seri yakalamak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-10 11:27:46



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