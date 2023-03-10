Nazilli 3'te 3 peşinde

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın Ankaraspor deplasmanına 3'te 3 için çıkacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta bu karşılaşma öncesi Ankaraspor'un 31, Nazilli'nin 28 puanı var. Teknik Direktör Mesut Toros, deplasmanda kazanıp seriyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. Öte yandan Nazilli Belediyespor'un yasa gereği yapılması gereken tüzük değişikliği kongresinin 13 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de tesislerde gerçekleştirileceği açıklandı. Kongrede mevcut yönetime yeni üyeler alınması da hedefleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-10 12:44:49
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