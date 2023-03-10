Kruvaziyer, deprem bölgesine yardım malzemesi de getirdi



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından, sezonun ilk seferini gerçekleştiren Yunan bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesine turistlerle birlikte yardım malzemesi de getirdi.

Sezonun ilk seferini yapan Yunan bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer, 600 turist ve 400 personelle Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiyle ilçeye, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemesi de getirildi. Battaniye, uyku tulumu, yetişkin bezi, bebek bezi, şampuan, giyim ve gıda ürünlerinin bulunduğu yardımlar da limanda indirilip AFAD'a iletilmek üzere Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma yetkilileri Rüstem Korkmaz ve İlyas Cindoruk'a teslim edildi. Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, gıda ürünlerini, son kullanma tarihlerini kontrol ederek teslim aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-03-10 13:38:51



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