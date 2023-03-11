Kamyonun çarptığı Fadime´nin hayatını kaybettiği kaza kamerada



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Dönmez (27) kamyonun çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-Söke karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Dönmez´e, Aydın istikametinden Söke yönüne gitmekte olan Ercan Ateş (48) idaresindeki 45 VH 415 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Dönmez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Ateş ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dönmez´in bir anda karşıya geçmek için yola fırladığı ve ardından da kamyonun kendisine çarptığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2023-03-11 19:50:00



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