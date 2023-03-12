Nazilli Belediyespor'da kongre günü



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, yapılması zorunlu tüzük değişikliği için yarın olağanüstü genel kurula gidecek. Kulüp tesislerinde yapılacak kongre saat 18.00'de başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada tüzük değişikliği ile 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereği Nazilli temsilcisinin dernek statüsünden çıkartılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olacağı belirtildi. Kulüp Başkanı Ünal Önal, kongrede yönetim kurulunu da güçlendireceklerini dile getirerek, "Ben Nazilli için, Nazilli Belediyespor için her türlü fedakarlığa hazırım" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-03-12 11:23:04



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