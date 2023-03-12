Oğluna sünnet hazırlığındayken sobadan zehirlenip öldü, kuzeni yoğun bakımda



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesinde, bugün oğlu için yapmayı planladığı sünnet düğünü için dün akşam hazırlıkları tamamladıktan sonra yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk babası Halit Atalay (32) hayatını kaybetti, kuzeni Yakup Atalay (30) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Halit Atalay, kuzeni Yakup Atalay ile oğluna bugün yapmayı planladığı sünnet düğünü için hazırlık yapmak üzere dün açık hava düğün mekanına geldi. Ketenyeri Mahallesi'ndeki mekanda geç saatlere kadar düğün için hazırlık yapan ikili, geceyi kapalı bölümde geçirmeye karar verdi. Halit Atalay ve Yakup Atalay, ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. İkiliden haber alamayan yakınları düğünün yapılacağı alana geldi. Halit Atalay ve Yakup Atalay'ı mekanın kapalı bölümünde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halit Atalay´ın öldüğü belirlendi. Durumu ağır olan kuzeni Yakup Atalay ise Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Yakup Atalay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Halit Atalay´in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Halit Atalay ve Yakup Atalay´ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-12 16:04:54



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