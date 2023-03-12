Kuşadasıspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Harun Öztekin, Ertaç Kuşçu

KUŞADASISPOR: Salih (Dk. 57 Mücahit) Türker (Dk. 58 Emirhan), Özgür, Onur, Murat Türkkan, Çağrı, Taha Yalçıner, Hasan, Murat Çaydemir (Dk. 87 Mert Miraç), Taha Balcı (Dk. 77 Ali Öztürk), Yavuz Selim (Dk. 58 Muhammet)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Samet, Hakan, Oğuz, Tugay, Hamit, Yunus Emre (Dk. 78 Celal), Veysel (Dk. 64 Recep), Kemal, Ertuğrul (Dk. 64 Gökhan) (Dk. 78 Enes)

GOLLER: Dk. 75 Muhammet (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Taha Yalçıner, Türker (Kuşadasıspor), Davut (Ayvalıkgücü)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibinin karşılaşmasında gülen taraf Kuşadasıspor oldu. Evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya gelen Kuşadasıspor, 75'inci dakikada Muhammet'in golüyle galibiyete uzandı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 38 puana yükselirken, Ayvalıkgücü ise 33 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-03-12 16:10:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.