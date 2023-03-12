Kuşadasıspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Harun Öztekin, Ertaç Kuşçu
KUŞADASISPOR: Salih (Dk. 57 Mücahit) Türker (Dk. 58 Emirhan), Özgür, Onur, Murat Türkkan, Çağrı, Taha Yalçıner, Hasan, Murat Çaydemir (Dk. 87 Mert Miraç), Taha Balcı (Dk. 77 Ali Öztürk), Yavuz Selim (Dk. 58 Muhammet)
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Samet, Hakan, Oğuz, Tugay, Hamit, Yunus Emre (Dk. 78 Celal), Veysel (Dk. 64 Recep), Kemal, Ertuğrul (Dk. 64 Gökhan) (Dk. 78 Enes)
GOLLER: Dk. 75 Muhammet (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Taha Yalçıner, Türker (Kuşadasıspor), Davut (Ayvalıkgücü)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibinin karşılaşmasında gülen taraf Kuşadasıspor oldu. Evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya gelen Kuşadasıspor, 75'inci dakikada Muhammet'in golüyle galibiyete uzandı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 38 puana yükselirken, Ayvalıkgücü ise 33 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-03-12 16:10:44
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