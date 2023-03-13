Nazilli Belediyespor önüne bakacak

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından 10 kişi tamamladığı Ankaraspor deplasmanında golsüz eşitliğe razı olan Nazilli Belediyespor, bu maçı unutup çarşamba günkü Amed Sportif randevusuna odaklanacak. Son 3 maçı 7 puanla geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, "Ankara deplasmanına galibiyet için gitmiştik. Başlattığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyorduk ama olmadı. Golcülerimiz şanssızdı. Ellerine geçirdikleri gollük pozisyonları değerlendiremediler. Biz ilk yarıya kontrollü başladık. Rakibimizin kalemize gelen ataklarını defansımız engelledi. Oyuncularımız ikinci yarıda rakip kalede gol aramaya başladılar. Şükrü Kaan yakaladığı gollük pozisyonları değerlendiremedi. Mert Er'in 72 dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışı kalması planlarımızı bozdu. Tek puana razı olduk. Şimdi sahamızda oynayacağımız Amed Sportif maçına odaklanacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-13 11:49:31



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