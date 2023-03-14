Nazilli Belediyespor'da Ünal Önal güven tazeledi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda mevcut kulüp Başkanı Ünal Önal güven tazeledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede yeniden seçime gidilerek yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Olağanüstü kongrenin camiaya hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazilli Belediyespor sadece bir futbol kulübünden ibaret değil. Bünyesinde basketbol, voleybol, kadın futbol takımı, masa tenisi, salon sporları gibi birçok takım ve bireysel sportif faaliyeti yürüten bir spor kulübü.

İnşallah hep birlikte el ele vererek daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Yeniden göreve geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal Önal, "Görev yaptığım 32 arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bazıları bu listede olmayacak. Bazen kişisel anlaşmazlıklar olabiliyor. Yönetimde bazı sıkıntılar olabiliyor. Buradaki tek hedefimiz, aktif üye sayısını arttırmak ve ekonomik katkıyı sağlamak. Artık geçmişe değil önümüze bakalım. Bu kulübün herkese ihtiyacı var. Altyapıda bir hareket başlattık. Bu sene Berkay'ı sattık. Önümüzdeki sezon da Furkan'ı ve alttan gelen çocukları değerlendiririz" diye konuştu.

RAKİP AMED SPORTİF

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'la golsüz berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın deplasmandaki erteleme maçında zirveyi kovalayan Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Semih Kurt'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Son 3 maçta 7 puan toplayıp sıralamada 29 puanla 13'üncü basamakta yer alan Nazilli Belediyespor'da kart cezalıları Nuh Aşkın ve Mert Er bu maçta forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-14 11:48:48



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