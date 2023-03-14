Kuşadası'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Seven (78), yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Adil A. (34), gözaltına alındı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adil A.'nın kullandığı 09 ADL 630 plakalı kamyonet ile Ramazan Seven yönetimindeki 09 HK 022 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Seven'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Seven'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı. Seven'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Adil A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-03-14 11:55:44



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