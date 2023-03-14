Yunan unsurlarının geri ittiği 38 göçmen kurtarıldı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı

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Burhan CEYHANTülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenlerin olduğu 2 lastik bot battı; 38 kişi kurtarıldı, 4 kişinin de cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, saat 13.00 sıralarında, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 botun Dilek Yarımadası Dipburun mevkisi Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sevk edildi. 38 kaçak göçmen kurtarılırken, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerin ayrıca Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN-Tülay AKSAY

2023-03-14 14:17:54



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