Ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini 7 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 Ekim 2020 tarihinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Sinem Kaya'yı (33) sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren Dinçer Özden (42) birlikte yaşadığı sevgilisi Gülizar Kavçin (44) hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Tutuklu sanık Dinçer Özden'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Gülizar Kavçin'e ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, 2 Ekim 2020'de saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için evden çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan bir iş yerinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı inşaat işçisi eşi Dinçer Özden'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü fırlatıp, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Özden, belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya peş peşe 7 el ateş etti. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dükkandan kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan talihsiz kadın, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Özden ise olay sonrası tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Dinçer Özden hakkında, dini nikahlı eski eşi Sinem Kaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sevgilisi Gülizar Kavçin hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEME İKİ SANIĞA DA CEZA VERDİ

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Dinçer Özden, Sinem Kaya'nın yakınları ve iki tarafın da avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Gülizar Kavçin katılmadı. Sinem Kaya'nın yakınları, sanığın cezalandırılmasını isteyerek şikayetlerini yeniledi. Dinçer Özden ise hakimin son sorusuna pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, tutuklu sanık Dinçer Özden'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Gülizar Kavçin'e ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-14 21:48:42



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