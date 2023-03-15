Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da yeni yönetim kurulu üyeleri göreve seçilmelerinin ardından ilk toplantılarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.
Başkan Ünal Önal'ın yeniden göreve seçildiği kongrenin ardından görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlılarda Ünal Önal başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımında Hakan Şengel, Ümit Özme ve Yakup Polat başkan yardımcıları oldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-15 11:57:24
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