Nazilli deplasmanda mağlup



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla geçtikten sonra deplasmanda Amed Sportif'e direnemedi. Zirve hesapları yapan rakibe 24'üncü hafta erteleme sınavında 3-0 mağlup olan Nazilli'nin puan serisi bitti. Karşılaşmada 10 kişi kalan ve yağışla ağırlaşan zeminde güçlük yaşayan Nazilli Belediyespor, özellikle rakibin attığı ikinci golde faul kararı vermeyen hakeme tepki gösterdi.

İkinci goldeki pozisyonu, sosyal medyada resmi hesabından paylaşan kulüp, "Amed Sportif deplasmanında aldığımız 3-0'lık mağlubiyetten dolayı elbette kendimize dersler çıkardık. Ancak 10 kişi kalmış ve 65 dakika boyunca ciddi bir mücadele sergilemiş olan futbolcularımızın saha içi yönetiminde bir örnek olan bu pozisyonda yaşadığı durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN TEPKİLİ

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, 3-0'lık mağlubiyetin ardından, "Biz zorlu Amed SK deplasman maçına puan ve puanlar alabilmek için gitmiştik. Maçın zorlu geçeceğini de biliyorduk ama olmadı. İlk yarının başında yediğimiz gole rağmen oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Rakip kaleye gol atabilmek için savaştılar. İkinci yarıdaki yağan yağmurda zemini ağırlaştırıp karşılaşmasının sonucunda etkili oldu. Ancak hakemin verdiği kararlarda oyunun sonucunu etkiledi. Bunu da kamuoyuna bırakıyoruz. Bu takım bu ligde kalacaktır. Bu hafta sonunda kendi sahamızda bunu telafi edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-16 11:43:31



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