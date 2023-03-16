Raylara düşen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkıp, raylara düşen hafriyat kamyonunun şoförü Adil Bozkurt (41), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydınİzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir'e yönüne giden Adil Bozkurt idaresindeki 35 BİP 963 plakalı hafriyat kamyonu, sürüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikten raylara düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Adil Bozkurt´un cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-03-16 11:46:26
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