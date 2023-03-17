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Yunanistan'ın geri ittiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Yunanistan'ın geri ittiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, önceki gün saat 05.40'ta lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 56 düzensiz kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-03-17 10:20:49

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