Aydın BŞB'nin filede konuğu Fenerbahçe

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın dev rakibi Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te oynanacak. Aydın ekibi bu sezon ligde 19 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle altıncı basamakta bulunuyor. Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final ilk maçında Imoco'yu 3-0 yenerek yarı final kapısını aralayan sarı-lacivertliler ligde 15 galibiyetle Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-18 10:49:11



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