Nazilli Belediyespor sahasında oynayacak

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-0 kaybeden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Burak Kaplan'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Polat ve Şükrü Kaan karşılaşmada forma giyemeyecek. Elindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören Anıl Arıcıoğlu da karşılaşmada yer almayacak. 29 puandaki Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, Amed Sportif yenilgisini telafi edeceklerini ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-18 11:27:00
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