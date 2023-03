Nazilli Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 5-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Kaplan, Sinan Bilen, Selim Şenöz

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer Hüseyin Cihan (Dk. 65 Mehmet Ersavaş), Nuh (Dk. 70 Hakkı Can), Doğukan, Furkan (Dk. 46 Emre), Mert Özyıldırım (Dk. 46 Barışcan), Mert Er, Nurettin, Alim, Erdem (Dk. 70 Ahmet), Bertuğ

TARSUS İDMAN YURDU: Mert Can Emre (Dk. 31 Zafer), Tugay, Kayra Can, Mohammed, Yusuf Eren, Yusuf Atım (Dk. 68 Anıl), Ege (Dk. 46 Yunus) (Dk. 81 Sarp), Kerem (Dk. 46 İsmail), Mert Temizkan, Furkan

GOLLER: Dk. 20 Mert Özyıldırım, Dk. 32 Doğukan, Dk. 44 (P.) Alim, Dk. 52 Bertuğ, Dk. 63 Emre (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kerem (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0 yenerek nefes aldı. Siyah-beyazlılar 20'nci dakikada Mert Özyıldırım ile perdeyi açtı: 1-0. Doğukan 32'de skoru 2-0 yaptı. Alim, 44'üncü dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirip farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bertuğ 52'nci dakikada tabelayı 4-0'a getirirken, müsabakada son sözü 63'te Emre söyledi.

