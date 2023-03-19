Efeler 09 - Erbaaspor: 1-0

AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Mete Topcu
EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Mert Süleyman (Dk. 86 Emre), Furkan Tuşik (Dk. 76 Okan), İshak (Dk. 86 Adnan), Umut (Dk. 86 Uğur), Furkan Çarkçı, Aytaç (Dk. 70 Mehmet), Furkan Külekci, Sabutay, Gökhan, Hakan Can
MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Hasan Mehmet, Yusuf (Dk. 61 Halil İbrahim), Furkan (Dk. 90 Cenk), Emirhan, Yavuz (Dk. 61 Bayduhan), Denis (Dk. 81 Alperen Keleş), Emre, Serkan, İsmail, Tufan Deniz
GOL: Dk. 46 Umut (Efeler 09)
KIRMIZI KART: Dk. 66 Hakan Can (Efeler 09)
SARI KARTLAR: Hakan Can, Furkan Tuşik, Süleyman, Okan (Efeler 09) - Emre, Mehmet, Emirhan (Erbaaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24'üncü haftada Efeler 09 SFK, evinde Merkür Holding Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü ev sahibi ekip adına 46'ncı dakikada Umut kaydetti. Bu sonuçla Efeler 09 SFK, 39 puana ulaşıp 4'üncü sıradaki yerini korudu. Erbaaspor ise 31 puanda kalıp, 6'da 6 yapma fırsatığını değerlendiremedi. Aydın temsilcisinde 66'ncı dakikada Hakan Can kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-03-19 16:12:37
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