Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0-3

DHA

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0-3


AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa
FENERBAHÇE OPET: Gizem, Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa
SETLER: 19-25, 23-25, 13-25
SÜRE: 79 dakika (26, 29, 24)MİSLİ.com Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 6'ncı toplamda 16'ncı galibiyetini alan 3'üncü sıradaki Fenerbahçe 48 puana ulaştı. Aydın temsilcisi ise 9 galibiyette kalıp 29 puanla 7'nci sırada yer buldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2023-03-19 16:51:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Efeler 09 - Erbaaspor: 1-0
YEREL HABERLER Efeler 09 - Erbaaspor: 1-0
Nazilli Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 5-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 5-0
Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Aydın'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Aydın'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı ...
Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Aydın’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Ege Denizi'nde yaralı kurtarılan düzensiz göçmen, Yunanistan'dan davacı olacak
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde yaralı kurtarılan düzensiz göçmen, ...
Nazilli Belediyespor sahasında oynayacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor sahasında oynayacak
Aydın BŞB'nin filede konuğu Fenerbahçe
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin filede konuğu Fenerbahçe
Yunan askerlerinin sırtından bıçakladığı Yemenli Abdullah'ın yaralarına 30 dikiş atıldı
YEREL HABERLER Yunan askerlerinin sırtından bıçakladığı Yemenli ...
Ezilmekten kurtarılan kedi gözlü yılan doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Ezilmekten kurtarılan kedi gözlü yılan doğal ortamına ...
Yenipazar'da "şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi
YEREL HABERLER Yenipazar'da "şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi
Ege Denizi'nde kurtarılan Liberya uyruklu 3 hamile kadından Türkiye'ye teşekkür
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde kurtarılan Liberya uyruklu 3 hamile ...
Ölüme itilen hamile göçmenler yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Ölüme itilen hamile göçmenler yaşadıklarını anlattı
Yunanistan'ın geri ittiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.