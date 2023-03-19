Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0-3

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AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

FENERBAHÇE OPET: Gizem, Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa

SETLER: 19-25, 23-25, 13-25

SÜRE: 79 dakika (26, 29, 24)MİSLİ.com Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 6'ncı toplamda 16'ncı galibiyetini alan 3'üncü sıradaki Fenerbahçe 48 puana ulaştı. Aydın temsilcisi ise 9 galibiyette kalıp 29 puanla 7'nci sırada yer buldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-03-19 16:51:28



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