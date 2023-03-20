Nazilli Belediyespor çok rahatladı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Tarsus İdman Yurdu'nu evinde 5-0 mağlup eden Eşin Group Nazilli Belediyespor alt sıralardan iyice uzaklaşıp derin bir nefes aldı. Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp sadece geçen hafta içinde zirve yarışındaki Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli, 32 puana ulaştı.

Sezonun en farklı galibiyetine imza atan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, böyle bir galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi. İşi sıkı tutacaklarını ifade eden Toros, "Bundan sonraki maçlarımızı da kayıpsız geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-03-20 11:20:17



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