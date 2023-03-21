Efeler 09'da önemli galibiyet

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Merkür Holding Erbaaspor'u 1-0 yenerek son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, yarışta önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Puanını 39'a çıkartıp Play-Off barajının altındaki Bitexen Sapanca Gençlikspor'a 6 puan fark atan Aydın temsilcisinde Kanber, "Maçta bulduğumuz çok sayıdaki gollük pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarının ilk dakikalarında Umut Kaya'nın güzel gölüyle öne geçtik. Oyunun kontrolü de bizdeyken oyuncumuz Hakan Can'ın karşılaşmanın 65'inci dakikasında kırmız kartla oyun dışı kalması ile skoru korumaya geçtik ve karşılaşmanın kalan sürelerinde de galip gelmeyi başardık. Üstün mücadele eden tüm oyuncularımı ve bizi maç boyunca destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-03-21 10:50:15
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