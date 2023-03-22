Nazilli'nin gözü Bayburt'ta

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta düşme hattındaki Tarsus İdmun Yurdu'nu 5-0 gibi farklı skorla yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yine düşme barajındaki Bayburt Özel İdarespor'u da gözüne kestirdi. Son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, "Bizim için zor olan bu maçı da inşallah deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanıp rahatlamak istiyoruz. Bunu da başaracağız. Oyuncularımızın moralleri şu anda çok iyi. Cumartesi günü kazanıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-22 12:25:16
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