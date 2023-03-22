Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde inceleme yaptı. Aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-03-22 15:09:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.