Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde inceleme yaptı. Aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-22 15:09:37



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