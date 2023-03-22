40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

DHA

40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Çine ilçesinde Necati Alkan (75), tartıştığı 40 yıllık eşi Nurten Alkan´ı (68) av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Elderesi Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Alkan ve eşi Nurten Alkan´ın yaşadığı evden akşam saatlerinde silah sesleri geldi. Sesleri duyan yakınları eve gittiklerinde Alkan çiftini kanlar içinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda ilk tespitlere göre Necati Alkan´ın önce eşini sol göğsünden vurduğu ve ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-03-22 23:21:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da yaşlı çift ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da yaşlı çift ölü bulundu
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'da tarihi su kemerine zarar verildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Aydın'da tarihi su kemerine zarar verildiği ...
Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı
Aydın'da 6 ay önce sahada kalp krizi geçiren amatör futbolcu yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Aydın'da 6 ay önce sahada kalp krizi geçiren amatör ...
Aydın'da 757 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 757 sikke ele geçirildi
Aydın'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli'nin gözü Bayburt'ta
YEREL HABERLER Nazilli'nin gözü Bayburt'ta
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Efeler 09'da önemli galibiyet
YEREL HABERLER Efeler 09'da önemli galibiyet
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli Belediyespor çok rahatladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor çok rahatladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.