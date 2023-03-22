40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Çine ilçesinde Necati Alkan (75), tartıştığı 40 yıllık eşi Nurten Alkan´ı (68) av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Elderesi Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Alkan ve eşi Nurten Alkan´ın yaşadığı evden akşam saatlerinde silah sesleri geldi. Sesleri duyan yakınları eve gittiklerinde Alkan çiftini kanlar içinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda ilk tespitlere göre Necati Alkan´ın önce eşini sol göğsünden vurduğu ve ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-22 23:21:53



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