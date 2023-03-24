Nazilli Belediyespor deplasmanda

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın düşme hattındaki Bayburt Özel İdarespor'a konuk olacak. Bayburt Genç Osman Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Nazilli Belediyespor'un 32, ev sahibinin 12 puanı bulunuyor. Son maçta Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0 yenen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, yine kazanıp tırmanışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-24 11:08:32
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