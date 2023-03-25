Aydın filede zorlu sınavda

AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-03-25 10:22:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.