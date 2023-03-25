Aydın filede zorlu sınavda

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2023-03-25 10:22:19



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