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Aydın filede zorlu sınavda

DHA

Aydın filede zorlu sınavda


AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-03-25 10:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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