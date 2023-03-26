Nazilli Belediyespor sol şeritte



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki Bayburt Özel İdare Spor'u da 3-1 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Son maçlarda iyi bir grafik çizerek 35 puana ulaşan siyah-beyazlılarda Mesut Toros, "Kritik maçları kayıpsız geçtik. Takımımızn kendine olan güveni yerine geldi. Son iki maçta ise 8 gol atarak hücumda iyi bir görüntü sergiledik. Devamını getireceğiz" dedi.

Nazilli Belediyespor grupta hafta içinde İnegölspor'u konuk edecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-26 12:55:04



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