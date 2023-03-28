Nazilli Belediyespor seriyi sürdürecek

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Tarsus İdman Yurdu ve Bayburt Özel İdaresi Spor maçlarını kazanıp çıkışını sürdüren Eşin Group Nazilli Belediyespor, hafta içi sınavında yarın evinde düşme hattında yer alan İnegölspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Naz-Naz'da kart cezalıları Bilal ve Mehmet, İnegölspor'a karşı forma giyemeyecek. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Karşılaşmaya çok moralli hazırlandık. Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu yüzden zor bir maça çıkacağız" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-28 10:51:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.