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Nazilli Belediyespor seriyi sürdürecek

DHA

Nazilli Belediyespor seriyi sürdürecek


NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Tarsus İdman Yurdu ve Bayburt Özel İdaresi Spor maçlarını kazanıp çıkışını sürdüren Eşin Group Nazilli Belediyespor, hafta içi sınavında yarın evinde düşme hattında yer alan İnegölspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Naz-Naz'da kart cezalıları Bilal ve Mehmet, İnegölspor'a karşı forma giyemeyecek. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Karşılaşmaya çok moralli hazırlandık. Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu yüzden zor bir maça çıkacağız" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-28 10:51:06

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