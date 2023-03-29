Nazilli Belediyespor - İnegölspor: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Recep Güneş, Faruk Yağlı
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Nuh, Emre, Hakkıcan, Furkan, Mert Özyıldırım (Dk. 23 Hüseyin Cihan), Mert Er, Şükrü Kaan, Nurettin, Alim, Bertuğ (Dk. 67 Anıl)
İNEGÖLSPOR: Bekir Yasin, Gökhan, Erman, Batuhan, Metincan, Yılmaz, Alperen (Dk. 60 Bahadır), Uğur, Ersel Yusuf
GOLLER: Dk. 63 Hüseyin Cihan, Dk. 80 Nurettin (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alperen, Yılmaz, Uğur (İnegölspor), Furkan, Mert Er, Hüseyin Cihan (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu ve Bayburt Özel İdaresi Spor galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde İnegölspor engelini de aşarak 3'te 3 yaptı: 2-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Hüseyin Cihan, Nazilli Belediyespor adına gol perdesini açtı. Nurettin, 80'inci dakikada attığı golle Nazilli Belediyespor iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve 3 puan ev sahibi Nazilli Belediyespor'un oldu. Bu sonuçla çıkışını sürdüren Nazilli Belediyespor puanını 38'e çıkarırken, İnegölspor ise 29 puanla ateş hattında kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-03-29 16:11:24
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