Anahtarlık görünümlü suikast silahı ve uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesine, polisin durdurduğu otomobilde anahtarlık görünümlü suikast silahı ve uyuşturucu madde ile yakalanan Serdar Yıldız (36) ve Tahir Akyüz (38), sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dün akşam saatlerinde, İzmir-Aydın Otoyolu Efeler çıkışında yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada anahtarlık görünümlü iki fişek kapasiteli suikast silahı ile 71,93 gram metamfetamin, 48,10 gram taş kokain, 7,82 gram toz kokain, 17,90 gram skunk ve 97 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan Serdar Yıldız ve Tahir Akyüz gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yıldız ve Akyüz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-03-29 18:32:49
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