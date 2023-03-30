Nazilli'de Mesut Toros farkı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca düşme korkusu yaşayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, takıma daha önce 3'üncü Lig'de mucizevi şampiyonluk yaşatan teknik direktör Mesut Toros'un yuvaya dönmesiyle çıkışa geçti. Mesut Toros yönetiminde özellikle son dönemde lige damga vuran siyah-beyazlı ekip üst üste 3, son 7 maçta 5 galibiyet aldı. Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0, deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 yendikten sonra dün hafta içi mesaisinde İnegölspor'u 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip Play-Off için de umutlandı.
Grupta 38 puana ulaşarak bitime 8 maç kala Play-Off hattıyla arasındaki farkı 4 puana indiren Nazilli'de Mesut Toros, artık hedef koymanın zamanının geldiğini söyledi. Toros, "Oyuncularım gerçekten kendilerine inandılar. Şehri zaten seviyorlar. Bu şehir her zaman arkalarında. Yönetim de aynı şekilde. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Herkes sorumluluğunu biliyor ve çok özverili çalışıyorlar. Artık kendimize hedef belirlemek zorundayız. Bu hedefin ne olacağını önümüzdeki maçlar belirleyecek. Oyuncularım başta olmak üzere bu şehir artık Play-Off ve bir üst ligi istiyorlar. Bunun için artık daha çok çalışacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-30 11:42:05
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