Nazilli'nin gururu Burcu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Nazilli Belediyespor'un haltercisi Burcu İldem Gerçekden, ay-yıldızlı mayoyla ilçenin gururu oldu.

Milli halterci Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısını göstererek dünya 2'ncisi oldu. Şampiyonada 71 kiloda mücadele eden sporcu, silkmede 113 ve toplamda 201 kiloluk dereceleriyle 2 gümüş madalyaya sahip oldu. Milli sporcu, koparmada ise 88 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Nazilli Belediyespor yönetim kurulu yayınladığı mesajda, "Nazilli'miz başta olmak üzere Aydın'ımızı ve ülkemizi Arnavutluk Durres kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil eden kulübümüzün milli haltercisi Burcu İldem Gerçekden'i gösterdiği performans nedeniyle yürekten kutluyoruz ve tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-30 12:08:47



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