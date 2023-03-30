Uyuşturucu şüphelilerinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları basın mensuplarına saldırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde, kent genelinde, uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 167 gram metamfetamin, 542 gram toz esrar, 427 sentetik hap, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürerken, 4'ü ise adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Saldırı anları da kamerayla görüntülendi. Yaşanan arbede sırasında bir gazetecinin cep telefonu kırıldı. Olayla ilgili F.S., F.E. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

Gazeteciler ve 1 polis memuru, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında Efeler Polis Merkezi'nde şikayetçi oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-30 15:03:13



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