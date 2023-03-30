Uyuşturucu şüphelilerinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı (2)

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4 TUTUKLAMA

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden F.S., B.Ç., M.A. ve A.Ö. tutuklandı. Ş.E. ve K.S. ise sevk edildiği adliyede adli kontrolle, 2 şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldıran şüpheli yakınları F.S., F.E. ve Ş.İ. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-30 18:38:09



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