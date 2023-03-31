Aydın BŞB'nin konuğu Nilüfer

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'na (D) yenilerek 9'uncu sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde 6'ncı basamaktaki Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın temsilcisi bu kez kazanarak ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-31 11:36:49



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