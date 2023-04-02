Kuşadasıspor - Gümüşhane Sportif: 3-0

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Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Fatih Deveci, Tansu Doğan Yılmaz

KUŞADASISPOR: Necati Türker, Murat Türkkan, Özgür, Onur, Çağrı, Taha Yalçıner (Dk. 84 Hamit), Murat Çaydemir (Dk. 46 Emirhan), Hasan (Dk. 83 Yavuz Selim), Muhammet Sait (Dk. 76 Mert Miraç), Ali Öztürk (Dk. 76 Taha Balcı)

GÜMÜŞHANE SPORTİF: Mücahit Atalay Abdurrahman, Mücahit Karagöz (Dk. 77 Osman Can), Sancar, Oğuzhan, Hakan Yakup (Dk. 63 Burak Sürmeli), Ayhan, İzlem Anıl (Dk. 63 Furkan), Mikail (Dk. 63 Hasan Ahmet), Nebi, Tayfun (Dk. 46 İbrahim)

GOLLER: Dk. 8 Murat Çaydemir, Dk. 58 Muhammet Sait, Dk. 61 Hasan (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Taha Yalçıner, Emirhan, Taha Balcı (Kuşadasıspor), Oğuzhan (Gümüşhane Sportif)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki Kuşadasıspor, teknik direktör Levent Kartop yönetiminde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde Gümüşhane Sportif'i farklı yenerek aldı: 3-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 8'inci dakikada Murat Çaydemir, 58'inci dakikada Muhammet Sait ve 61'inci dakikada Hasan attı. 5 maçtır yenilmediği grupta puanını 42 yapan Kuşadasıspor, Play-Off barajındaki yerini sağlamlaştırdı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

2023-04-02 17:04:08



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