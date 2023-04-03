Kuşadasıspor'da Kartop farkı

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bir dönem 5 hafta boyunca galibiyete hasret kalarak Play-Off barajındaki yerini riske atan Kuşadasıspor, teknik direktörlük görevini Levent Kartop devraldıktan sonra atağa kalktı. Kartop yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, puanı 42 yaparak Play-Off'un kapısını ardına kadar araladı. Dün evinde Gümüşhane Sportif'i 3-0 gibi net skorla geçen Kuşadası, normal sezonun bitimine 8 maç kala Play-Off barajının dışında 7'nci sıradaki rakibiyle arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 8 puana çıkardı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-04-03 10:53:01



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