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Nazilli Belediyespor seriyi bozdu

DHA

Nazilli Belediyespor seriyi bozdu


NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdare Spor ve İnegölspor maçlarını üst üste kazanıp Play-Off umudunu yeşerten Eşin Group Nazilli Belediyespor'un serisi Erzincan'da bitti. Siyah-beyazlılar mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilerek avantajı kaçırdı. Eski takımı önünde sahadan puansız ayrılan teknik direktör Mesut Toros, "Maça iyi başlamamıza rağmen 8'inci dakikada golü yedik. Maalesef final paslarında çok aceleci davrandık. İkinci yarıya değişiklikle başladık ve oyunu ele aldık. Karşımızda moralsiz bir takım vardı ama şansları yanındaydı. Oyuncularımızın performansı her şeye rağmen bizlere gelecek adına ümit vadetti. Bu doğrultuda hedeflerimizden şaşmadan, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği müddetçe de hedeflerimizi kovalayacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-04-03 11:35:27

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