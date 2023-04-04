Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü



Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları hayvan çiftliğinde kavga ettiği aynı ülke vatandaşı M.E.H. tarafından karnından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Elmuhammed Yusuf (23), hayatını kaybetti.

Kırsal Başaran Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı. İş yeri sahibi A.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Elmuhammed Yusuf, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Elmuhammed Yusuf, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2023-04-04 10:43:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.