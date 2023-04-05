73 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü kadın yakalandı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'hırsızlık' suçlarından toplam 73 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Fehime Edirneli (41), polis tarafından yakalandı.
Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, devriye görevi yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Fehime Edirneli'yi durdurdu. Kimlik kontrolünde Edirneli'nin, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 73 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Edirneli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-04-05 14:18:36
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